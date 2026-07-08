Théâtre Le Pays de Rien Rue Saint-Pierre Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Théâtre Le Pays de Rien

Rue Saint-Pierre En extérieur Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Il était une fois un pays où régnait un Roi. Comme tous les rois, il faisait des guerres et il veillait sans cesse au bon ordre de son royaume.

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Rue Saint-Pierre En extérieur Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37

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English :

Once upon a time, there was a country ruled by a king. Like all kings, he waged wars and constantly ensured that order was maintained in his kingdom.

L’événement Théâtre Le Pays de Rien Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay