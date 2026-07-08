Théâtre Le Pays de Rien Rue Saint-Pierre Le Puy-en-Velay
mercredi 8 juillet 2026 · Rue Saint-Pierre · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Théâtre Le Pays de Rien
Rue Saint-Pierre En extérieur Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Il était une fois un pays où régnait un Roi. Comme tous les rois, il faisait des guerres et il veillait sans cesse au bon ordre de son royaume.
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Rue Saint-Pierre En extérieur Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37
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English :
Once upon a time, there was a country ruled by a king. Like all kings, he waged wars and constantly ensured that order was maintained in his kingdom.
L’événement Théâtre Le Pays de Rien Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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