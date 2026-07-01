Visite guidée spirituelle du quartier cathédral Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance Le Puy-en-Velay
samedi 11 juillet 2026 · Centre d'Histoire Vivante Médiévale et Renaissance · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Visite guidée spirituelle du quartier cathédral
Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-29
Venez porter un regard spirituel sur ce sanctuaire marial qu’est le quartier cathédral de la ville du Puy-en-Velay, depuis l’époque médiévale, en découvrant les œuvres liturgiques de Dominique et Philippe Kaeppelin, artistes contemporains du Puy-en-Velay.
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Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com
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English :
Take a spiritual look at the Marian sanctuary that has been the cathedral quarter of Le Puy-en-Velay since medieval times, and discover the liturgical works of Dominique and Philippe Kaeppelin, contemporary artists from Le Puy-en-Velay.
L’événement Visite guidée spirituelle du quartier cathédral Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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