Visite guidée début de soirée ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance Le Puy-en-Velay
jeudi 9 juillet 2026 · ILC La cité Centre d'Histoire Vivante Médiévale et Renaissance · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Visite guidée début de soirée
ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-15 2026-07-23 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-21 2026-08-26
Lors de cette visite en début de soirée, à travers une déambulation dans le quartier de la cathédrale et en s’appuyant sur le nom de certaines rues découvrez certains pans de l’histoire de cette ville emblématique, haut lieu de pèlerinage.
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ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com
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English :
During this early-evening tour, take a stroll through the cathedral district and, by exploring the names of certain streets, discover some aspects of the history of this iconic city, a major pilgrimage site.
L’événement Visite guidée début de soirée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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