Théâtre Les Divagations du Cid Théâtre de la ville Valence
mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre Les Divagations du Cid
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:30:00
fin : 2026-11-24 21:45:00
Date(s) :
2026-11-24
Cie Via Nova (Valence). Un seul en scène drôle, vif et irrésistible qui revisite Le Cid avec audace et énergie, pour redonner à Corneille toute sa modernité.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
Cie Via Nova (Valence). A funny, lively, and irresistible one-man show that boldly and energetically reimagines *Le Cid*, restoring Corneille’s full modernity.
L’événement Théâtre Les Divagations du Cid Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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