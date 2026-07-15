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Théâtre Les Divagations du Cid Théâtre de la ville Valence

mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Théâtre Les Divagations du Cid

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:30:00
fin : 2026-11-24 21:45:00

Date(s) :
2026-11-24

Cie Via Nova (Valence). Un seul en scène drôle, vif et irrésistible qui revisite Le Cid avec audace et énergie, pour redonner à Corneille toute sa modernité.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Cie Via Nova (Valence). A funny, lively, and irresistible one-man show that boldly and energetically reimagines *Le Cid*, restoring Corneille’s full modernity.

L’événement Théâtre Les Divagations du Cid Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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