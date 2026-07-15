Théâtre Les Divagations du Cid Théâtre de la ville Valence

mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre Les Divagations du Cid

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:30:00

fin : 2026-11-24 21:45:00

Date(s) :

2026-11-24

Cie Via Nova (Valence). Un seul en scène drôle, vif et irrésistible qui revisite Le Cid avec audace et énergie, pour redonner à Corneille toute sa modernité.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Cie Via Nova (Valence). A funny, lively, and irresistible one-man show that boldly and energetically reimagines *Le Cid*, restoring Corneille’s full modernity.

L’événement Théâtre Les Divagations du Cid Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme