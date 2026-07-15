Théâtre Manouchian, cet après-midi à 15h Théâtre de la ville Valence
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre Manouchian, cet après-midi à 15h
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:15:00
Date(s) :
2026-10-16
Cie Satê Atre. Un spectacle puissant et nécessaire qui retrace les derniers instants de Missak Manouchian et de son groupe de résistants, entre courage, humanité et devoir de mémoire.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
Cie Sat%EA Atre. A powerful and essential performance that recounts the final moments of Missak Manouchian and his group of resistance fighters, exploring courage, humanity, and the duty to remember.
L’événement Théâtre Manouchian, cet après-midi à 15h Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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