Théâtre Manouchian, cet après-midi à 15h Théâtre de la ville Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre Manouchian, cet après-midi à 15h

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:15:00

Date(s) :

2026-10-16

Cie Satê Atre. Un spectacle puissant et nécessaire qui retrace les derniers instants de Missak Manouchian et de son groupe de résistants, entre courage, humanité et devoir de mémoire.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Cie Sat%EA Atre. A powerful and essential performance that recounts the final moments of Missak Manouchian and his group of resistance fighters, exploring courage, humanity, and the duty to remember.

L’événement Théâtre Manouchian, cet après-midi à 15h Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme