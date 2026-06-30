Théâtre Nos paysages mineurs & En finir avec leur histoire Théâtre de la Ville Valence
mardi 22 septembre 2026 · Théâtre de la Ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre Nos paysages mineurs & En finir avec leur histoire
Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, personnes en situation de handicap, solidaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-09-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-23
Marc Lainé nous entraîne dans un fascinant voyage immobile et dissèque la façon dont les conditionnements et les rapports de classe s’infiltrent au cœur des relations amoureuses.
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Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
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English :
Marc Lainé takes us on a fascinating, motionless journey and explores how social conditioning and class dynamics seep into the very heart of romantic relationships.
L’événement Théâtre Nos paysages mineurs & En finir avec leur histoire Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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