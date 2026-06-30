Théâtre Rémi Comédie de Valence Valence
mercredi 9 décembre 2026 · Comédie de Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre Rémi
Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11
Jonathan Capdevielle présente la reprise de son spectacle à succès, Rémi. Dans ce road-trip habité par de doux monstres, un jeune garçon trace son chemin vers sa propre émancipation, porté par le désir de se construire un avenir meilleur.
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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
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English :
Jonathan Capdevielle presents a revival of his hit show, *Rémy*. In this road trip populated by gentle monsters, a young boy forges his path toward self-emancipation, driven by the desire to build a better future for himself.
L’événement Théâtre Rémi Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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