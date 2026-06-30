Théâtre Rémi Comédie de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre Rémi

Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11

Jonathan Capdevielle présente la reprise de son spectacle à succès, Rémi. Dans ce road-trip habité par de doux monstres, un jeune garçon trace son chemin vers sa propre émancipation, porté par le désir de se construire un avenir meilleur.

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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

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English :

Jonathan Capdevielle presents a revival of his hit show, *Rémy*. In this road trip populated by gentle monsters, a young boy forges his path toward self-emancipation, driven by the desire to build a better future for himself.

L’événement Théâtre Rémi Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme