Théâtre Salma, Mon Amour Comédie de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre Salma, Mon Amour

Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

Alors que se prépare le mariage de son frère avec une Américaine, Salma suit, sur son téléphone, la crise humanitaire consécutive au génocide des Palestinien·nes.

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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

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English :

As her brother prepares to marry an American woman, Salma follows the humanitarian crisis resulting from the genocide of the Palestinians on her phone.

L’événement Théâtre Salma, Mon Amour Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme