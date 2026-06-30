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AGENDA · Valence

Théâtre Salma, Mon Amour Comédie de Valence Valence

mardi 13 octobre 2026 · Comédie de Valence · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Comédie de Valence
Adresse
1 Place Charles Huguenel
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
5 5 10

Valence

Théâtre Salma, Mon Amour

Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :
2026-10-13 2026-10-14

Alors que se prépare le mariage de son frère avec une Américaine, Salma suit, sur son téléphone, la crise humanitaire consécutive au génocide des Palestinien·nes.
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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70  billetterie@comediedevalence.com

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English :

As her brother prepares to marry an American woman, Salma follows the humanitarian crisis resulting from the genocide of the Palestinians on her phone.

L’événement Théâtre Salma, Mon Amour Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme

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