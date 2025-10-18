Thomas Marty Préparez-vous, j’arrive pour la suite Bourges
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.
+33 2 48 27 40 66
English :
After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures.
German :
Nach dem Erfolg seiner ersten Show kehrt Thomas Marty auf die Bühne zurück, um uns von seinen neuen Abenteuern zu erzählen.
Italiano :
Dopo il successo del suo primo spettacolo, Thomas Marty torna sul palco per raccontarci le sue nuove avventure.
Espanol :
Tras el éxito de su primer espectáculo, Thomas Marty vuelve al escenario para contarnos sus nuevas aventuras.
L’événement Thomas Marty Préparez-vous, j’arrive pour la suite Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY