Tour Auvergne Rhône-Alpes en Velay Le Puy-en-Velay
Tour Auvergne Rhône-Alpes en Velay Le Puy-en-Velay lundi 8 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Tour Auvergne Rhône-Alpes en Velay
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-08
En 2026, le territoire du Velay sera marqué par un passage déjà historique du Tour Auvergne Rhône-Alpes, avec une arrivée d’étape et un départ au Puy-en-Velay les lundi 8 juin et mercredi 10 juin 2026 !
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
In 2026, the Velay region will be marked by an already historic passage of the Tour Auvergne Rhône-Alpes, with a stage finish and start in Le Puy-en-Velay on Monday June 8 and Wednesday June 10, 2026!
L’événement Tour Auvergne Rhône-Alpes en Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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