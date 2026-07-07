Tournoi de l’engagement citoyen Cahors
samedi 11 juillet 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Tournoi de l’engagement citoyen
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le samedi 11 juillet, la place Bessières vibrera au rythme du 4e Tournoi de l'engagement, un événement organisé par Pep 46
Le samedi 11 juillet, la place Bessières vibrera au rythme du 4e Tournoi de l'engagement, un événement organisé par Pep 46. Destiné aux jeunes de 13 à 30 ans passionnés de sport, ce tournoi est bien plus qu'une simple compétition. Son objectif principal est de rassembler les jeunes du département et de les sensibiliser aux valeurs fondamentales de la citoyenneté, du respect et de la solidarité. Une attention particulière est portée à l'inclusion, puisque le tournoi est accessible aux personnes en situation de handicap.
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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 81 70 80 62
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English :
On Saturday, July 11, Place Bessieres will come alive to the beat of the 4e%A0Commitment Tournament, an %E9v%E9nement organized by Pep 46
L’événement Tournoi de l’engagement citoyen Cahors a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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