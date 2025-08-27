Tournoi d’impro Catch me il you can ! Finale chemin des Marlhes Valence

Tournoi d’impro Catch me il you can ! Finale

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14 15:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?

Pour la GRANDE FINALE 2 Rounds, 2 équipes, 1 vainqueur ! Place à l’improvisation !

.

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

Your region’s craziest improv tournament is back for a 4th season: who will be the new champions?

For the GRANDE FINALE 2 Rounds, 2 teams, 1 winner! Make way for improvisation!

