Tournoi d’impro Catch me il you can ! Finale chemin des Marlhes Valence
Tournoi d’impro Catch me il you can ! Finale chemin des Marlhes Valence dimanche 14 juin 2026.
Tournoi d’impro Catch me il you can ! Finale
chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14 15:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?
Pour la GRANDE FINALE 2 Rounds, 2 équipes, 1 vainqueur ! Place à l’improvisation !
.
chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your region’s craziest improv tournament is back for a 4th season: who will be the new champions?
For the GRANDE FINALE 2 Rounds, 2 teams, 1 winner! Make way for improvisation!
L’événement Tournoi d’impro Catch me il you can ! Finale Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme