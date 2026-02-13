Toutou’Risme à Auxerre ! Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
samedi 10 octobre 2026.
Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 EUR
Autres Tarifs
Date et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez découvrir l’histoire de la création des places et des promenades d’Auxerre, accompagnés de vos compagnons canins. Balade adaptée à leur rythme et à votre curiosité, suivez la guide pour une visite qui a du chien ! .
Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
