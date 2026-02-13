Toutou’Risme à Auxerre ! Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Toutou’Risme à Auxerre !

Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez découvrir l’histoire de la création des places et des promenades d’Auxerre, accompagnés de vos compagnons canins. Balade adaptée à leur rythme et à votre curiosité, suivez la guide pour une visite qui a du chien ! .

+33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

English : Toutou’Risme à Auxerre !

