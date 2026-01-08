Transterritoire Belfort

Transterritoire

Départ et arrivée au Techn’Hom côté rue Thierry Mieg. 4 parcours de 20 à 70 Km.

La Transterritoire est une manifestation populaire de V.T.T créée en 1990, qui emmène par des parcours de difficulté et de longueur différents les participants sur les chemins du Territoire de Belfort. .

rue Thierry Mieg Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

