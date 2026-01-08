Transterritoire Belfort
Transterritoire Belfort dimanche 4 octobre 2026.
Transterritoire
rue Thierry Mieg Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Départ et arrivée au Techn’Hom côté rue Thierry Mieg. 4 parcours de 20 à 70 Km.
La Transterritoire est une manifestation populaire de V.T.T créée en 1990, qui emmène par des parcours de difficulté et de longueur différents les participants sur les chemins du Territoire de Belfort. .
rue Thierry Mieg Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Transterritoire
L’événement Transterritoire Belfort a été mis à jour le 2026-01-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)