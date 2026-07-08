Troc de livres Activ’Senior Valence

Informations pratiques

Valence

Troc de livres

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 17:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Vous aimez lire ? Vos livres dorment sur une étagère ? Donnez-leur une nouvelle vie ! Venez échanger vos livres avec d’autres passionnés, repartez avec de nouvelles lectures, sans dépenser un centime, participez à un moment convivial.

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Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com

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English :

Do you love to read? Are your books just sitting on a %E9tag%E8re? Give them a new lease on life! Come %E9exchange your books with other book lovers, leave with something new to read—without spending a penny—and enjoy a friendly get-together.

L’événement Troc de livres Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme