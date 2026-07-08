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AGENDA · Valence

Troc de livres Activ’Senior Valence

jeudi 29 octobre 2026 · Activ'Senior · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Activ'Senior
Adresse
6 rue Brunet
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Troc de livres

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 17:30:00

Date(s) :
2026-10-29

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Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60  contact@activsenior.com

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English :

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L’événement Troc de livres Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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