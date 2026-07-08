Troc de livres Activ’Senior Valence
jeudi 29 octobre 2026 · Activ'Senior · Valence
Informations pratiques
Valence
Troc de livres
Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 17:30:00
Date(s) :
2026-10-29
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Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com
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English :
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L’événement Troc de livres Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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