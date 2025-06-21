TUTU Bourges

TUTU Bourges vendredi 2 octobre 2026.

TUTU 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 45 – 45 – 59 EUR

Début : 2026-10-02 20:00:00

TUTU, un spectacle où six danseurs déchaînés font valser tous les styles dans un tourbillon d’humour et de virtuosité.

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel et effréné, où l’humour et la maîtrise du geste ne font qu’un.

En vingt tableaux aussi surprenants que rythmés, ils revisitent les grandes icônes de la danse ballet classique, danse contemporaine, sportive, de salon, académique ou acrobatique… tout y passe avec un mélange d’autodérision et d’exigence. 45 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.fr

English :

TUTU, a show in which six wild dancers waltz all styles in a whirlwind of humor and virtuosity.

German :

TUTU, ein Spektakel, bei dem sechs entfesselte Tänzer alle Stile in einem Wirbel aus Humor und Virtuosität durcheinanderwirbeln.

Italiano :

TUTU, uno spettacolo in cui sei ballerini scatenati ballano il valzer in tutti gli stili in un turbinio di umorismo e virtuosismo.

Espanol :

TUTU, un espectáculo en el que seis bailarines salvajes bailan valses de todos los estilos en un torbellino de humor y virtuosismo.

