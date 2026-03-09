Un conte dans un arbre Bourges

Un conte dans un arbre

Venez découvrir la lecture du conte Le chêne parlant de George Sand, un récit étonnamment moderne qui nous invite à repenser notre lien avec la nature, lecture théâtralisée et musicale adaptée et mise en scène par Georges Buisson.

George Sand écrivit les Contes d’une grand-mère dédiée à ses petites filles Parmi ces

contes

Le chêne parlant résonne par sa modernité confondante dans l’approche écologique du

monde.

La lecture théâtralisée et musicale un conte dans un arbre raconte l’histoire d’Emmi , ce

jeune garçon qui s’enfuie de la ferme qui l’emploie et qui choisit de vivre dans la forêt.

Emmi comprendra qu’à ses côtés vivent deux autres mondes l’animal et le végétal tout

aussi importants. Cette fable destinée à l’ origine aux enfants parle magistralement aux

adultes qui se rendent compte des dérives préjudiciables que notre société fait courir à la

planète.Elle nous rappelle que dans le domaine de l’écologie, George Sand était un

lanceuse d’alerte avant l’ heure. .

English :

Join us for a reading of George Sand’s tale Le chêne parlant (The Talking Oak), a surprisingly modern tale that invites us to rethink our relationship with nature. A staged and musical reading, adapted and directed by Georges Buisson.

