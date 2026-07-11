Informations pratiques

Bourges

Un conte dans un arbre daprès Le chêne parlant de George Sand

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

George Sand écrivit les Contes d’une grand-mère. Qu’elle dédia à ses petites filles.

Des cinq contes répertoriés sous ce titre , le chêne parlant a été choisi pour sa modernité dans l’approche écologique du monde. L’histoire d’Emmi ,le jeune garçon du conte, nous emmène au cœur d’une nature conciliante avec laquelle il est nécessaire de composer. Emmi comprendra qu’à ses côtés vivent deux mondes l’animal et le végétal qu’il convient de considérer tout autant. Cette fable destinée à l’origine aux enfants parle magistralement aux adultes qui se rendent compte des dérives préjudiciables que notre société fait courir à la planète. Elle nous rappelle que dans le domaine de l’écologie, George Sand était déjà une lanceuse d’alerte ! . .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire paroles.publiques@gmail.com

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English :

George Sand wrote *Tales of a Grandmother*. She dedicated it to her granddaughters.

L’événement Un conte dans un arbre daprès Le chêne parlant de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par BERRY