Informations pratiques

UN « NOUVEAU REGARD » DOCUMENTAIRE DANS LE CINÉMA DU MAROC INDÉPENDANT Vendredi 9 octobre, 19h45 Les Lobis – Salle 2 Loir-et-Cher

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:45:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:45:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

L’indépendance du Maroc en 1956 suscite le rêve d’un art décolonisé, réinventé. Au cinéma, en particulier dans le documentaire, ces espoirs se heurtent aux « années de plomb », à une censure retorse, à un système productif contraint : un joug succède à l’autre. Quelles stratégies pour y résister, se tailler une part de liberté, développer un projet esthétique et politique ? Marie Pierre-Bouthier y répond par l’analyse génétique de gestes cinéastes, documents inédits à l’appui. À l’aune des documentaires du poéte-cinéaste Ahmed Bouanani (1938-2011), elle traque, de 1956 à 2019, les permanences et filiations formelles, thématiques, politiques, entre quatre générations de cinéastes. Explorer les marges, décoloniser l’histoire, enraciner les formes filmiques, inventer le « peuple qui manque »… Contre l’emprise coloniale et les silences étatiques, « un nouveau regard » s’ébauche. Une première histoire du cinéma documentaire au Maroc, ouverte aux lacunes, aux films manquants, aux films rêvés, et à l’avenir.

Les Lobis – Salle 2 12 Avenue du Maréchal Maunoury 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Salle de cinéma, salle 2

Loin d’être un simple outil de témoignage, le documentaire a constitué, dans le Maroc indépendant, un laboratoire de formes et de pensées. En s’appuyant sur des travaux de recherches, cette propose «…

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