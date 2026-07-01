Un Procès, après l’ennemi du Peuple, Festival d’Avignon – Gymnase du Lycée Aubanel, Avignon

Informations pratiques

Un Procès, après l’ennemi du Peuple 11 – 22 juillet Festival d’Avignon – Gymnase du Lycée Aubanel Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:15:00+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T20:15:00+02:00

Pour leur première collaboration, Christiane Jatahy et Wagner Moura ont imaginé une suite à Un ennemi du peuple d’Henrik Ibsen. Un procès – après l’Ennemi du peuple dialogue avec cette pièce écrite il y a 150 ans à l’aune des urgences contemporaines – l’écologie, les rapports entre science et politique, entre pouvoir et vérité à l’heure des « fake news ». Quand le médecin Thomas Stockmann découvre que les eaux de sa ville thermale sont contaminées, il tente de prévenir les autorités et d’alerter la population, mais il est publiquement discrédité et condamné, accusé de mettre en péril l’économie locale. À travers son procès, il revient pour se défendre et demander réparation. Mêlant vidéo, témoignages et écriture documentaire, le spectacle place le public en position de jury et réaffirme le théâtre comme espace vivant de débat et de démocratie.

Festival d’Avignon – Gymnase du Lycée Aubanel Rue Palapharnerie, 84000 Avignon Avignon 84029 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Axis Productions – Christiane Jatahy Un procès Christiane Jatahy Theatre

Caio Lirio