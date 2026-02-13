Valence au temps des Romains, Maison des Têtes, Valence, Valence

Valence au temps des Romains Dimanche 14 juin, 10h00 Maison des Têtes, Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

VALENCE AU TEMPS DES ROMAINS

RV : Maison des Têtes, Valence

Les opérations d’archéologie préventive révèlent les strates de l’organisation de la ville. Ces fouilles archéologiques dressent un portrait de Valence à l’époque Romaine.

Proposé par le PAys d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo

Maison des Têtes, Valence 57, grande rue, Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792086 https://www.valenceromansagglo.fr/loisirs/patrimoine/ https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] La Maison des Têtes est l’un des deux sites de la Maison du patrimoine de Valence Romans Agglo. Elle accueille des exposition sur le patrimoine local. Entrée gratuite

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

VALENCE AU TEMPS DES ROMAINS

©E. Ferber pour l’Inrap