Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: La Closing

Place des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 20:00:00

fin : 2026-09-13 00:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Terminons le Festival sur une note musicale, festive et conviviale. Le Café Victor Hugo se mobilise pour vous faire passer une belle soirée estivale, avec la présence d’un DJ.

.

Place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s wrap up the Festival on a musical, festive, and friendly note. The Café Victor Hugo is pulling out all the stops to ensure you have a wonderful summer evening, featuring a DJ.

L’événement Valence en Gastronomie Festival: La Closing Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme