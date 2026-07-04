Valence en Gastronomie Festival: La Closing Valence
dimanche 13 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Valence en Gastronomie Festival: La Closing
Place des Clercs Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 20:00:00
fin : 2026-09-13 00:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Terminons le Festival sur une note musicale, festive et conviviale. Le Café Victor Hugo se mobilise pour vous faire passer une belle soirée estivale, avec la présence d’un DJ.
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Place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Let’s wrap up the Festival on a musical, festive, and friendly note. The Café Victor Hugo is pulling out all the stops to ensure you have a wonderful summer evening, featuring a DJ.
L’événement Valence en Gastronomie Festival: La Closing Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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