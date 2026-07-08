Valence en Gastronomie Festival: La Nocturne du Festival Valence
samedi 12 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Valence en Gastronomie Festival: La Nocturne du Festival
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00
Date(s) :
2026-09-12
A partir de 19h, le Festival passe en mode Nocturne ! Venez célébrer la gastronomie à nos côtés avec de nombreuses surprises, dégustations et spectacles. Entrée gratuite.
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Starting at 7 p.m., the Festival switches to Nocturne mode! Come celebrate local cuisine with us, featuring plenty of surprises, tastings, and performances. Free admission.
L’événement Valence en Gastronomie Festival: La Nocturne du Festival Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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