Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: La Nocturne du Festival

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

A partir de 19h, le Festival passe en mode Nocturne ! Venez célébrer la gastronomie à nos côtés avec de nombreuses surprises, dégustations et spectacles. Entrée gratuite.

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Starting at 7 p.m., the Festival switches to Nocturne mode! Come celebrate local cuisine with us, featuring plenty of surprises, tastings, and performances. Free admission.

L’événement Valence en Gastronomie Festival: La Nocturne du Festival Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme