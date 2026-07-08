Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: Le Labo des Chefs

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Des démonstrations de grands chefs entièrement filmées et accessibles au public. Sur le Labo, les chefs se succèdent dans des shows culinaires pour partager leurs secrets et faire découvrir leurs recettes ! Programme dévoilé dans le courant de l’été.

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Demonstrations by top chefs, filmed in their entirety and available to the public. On Le Labo, chefs take turns hosting cooking shows to share their secrets and introduce viewers to their recipes! The schedule will be unveiled this summer.

L’événement Valence en Gastronomie Festival: Le Labo des Chefs Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme