Valence en Gastronomie Festival: Le Marché des enfants Valence
samedi 12 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Valence en Gastronomie Festival: Le Marché des enfants
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Un marché à taille d’enfants, tenu par des enfants. Tout le week-end, les enfants y apprennent à manger bon et local.
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A children’s market run by children. All weekend long, children learn how to eat good, local food.
L’événement Valence en Gastronomie Festival: Le Marché des enfants Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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