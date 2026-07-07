Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: Le Marché des enfants

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Un marché à taille d’enfants, tenu par des enfants. Tout le week-end, les enfants y apprennent à manger bon et local.

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A children’s market run by children. All weekend long, children learn how to eat good, local food.

L’événement Valence en Gastronomie Festival: Le Marché des enfants Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme