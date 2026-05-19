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Vide-dressing du Foyer du Consulat Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay

Vide-dressing du Foyer du Consulat Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Foyer du Consulat

Adresse : 19 rue du Consulat

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Vide-dressing du Foyer du Consulat

Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le Vide Dressing du Foyer du Consultat vente de vêtements, chaussures et accessoires d’occasion. Entrée libre et gratuite !
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Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 19 93 

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English :

Le Vide Dressing du Foyer du Consultat: sale of second-hand clothes, shoes and accessories. Free admission!

L’événement Vide-dressing du Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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