Vide-dressing du Foyer du Consulat Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Vide-dressing du Foyer du Consulat

Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Vide Dressing du Foyer du Consultat vente de vêtements, chaussures et accessoires d’occasion. Entrée libre et gratuite !

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Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 19 93

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English :

Le Vide Dressing du Foyer du Consultat: sale of second-hand clothes, shoes and accessories. Free admission!

L’événement Vide-dressing du Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay