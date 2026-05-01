Vide grenier de l’école Pergaud Ecole Louis Pergaud Valence
Vide grenier de l’école Pergaud Ecole Louis Pergaud Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Vide grenier de l’école Pergaud
Ecole Louis Pergaud 5 place Simone Veil Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un moment convivial pour flâner, partager et soutenir les projets scolaires.
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Ecole Louis Pergaud 5 place Simone Veil Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 23 50 93 lesloulousdepergaud@gmail.com
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English :
A convivial moment to stroll, share and support school projects.
L’événement Vide grenier de l’école Pergaud Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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