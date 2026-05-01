Vide grenier de l’école Pergaud Ecole Louis Pergaud Valence

Valence

Vide grenier de l’école Pergaud

Ecole Louis Pergaud 5 place Simone Veil Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un moment convivial pour flâner, partager et soutenir les projets scolaires.

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Ecole Louis Pergaud 5 place Simone Veil Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 23 50 93 lesloulousdepergaud@gmail.com

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English :

A convivial moment to stroll, share and support school projects.

L’événement Vide grenier de l’école Pergaud Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme