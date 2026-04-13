Visite « autour de Paul Bert », Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Visite « autour de Paul Bert » Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Muséum d’histoire naturelle Yonne

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription 15 jours avant la visite au 03 86 72 96 40. A partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Venez découvrir des objets étonnants qui évoquent la carrière de scientifique de Paul Bert.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Venez découvrir des objets étonnants qui évoquent la carrière de scientifique de Paul Bert.

©Muséum, Ville d’Auxerre