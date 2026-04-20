Visite commentée Archimania Musée de Valence Valence

Valence

Visite commentée Archimania

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 15:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Que ce soit dans les oeuvres du musée ou au sein du bâtiment lui-même, la question de l’architecture est partout.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Whether in the museum’s works or in the building itself, the question of architecture is everywhere.

L’événement Visite commentée Archimania Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme