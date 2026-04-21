Bourges

Visite Commentée de l’Exposition

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-06

Découvrez les coulisses de la création artistique avec des visites commentées et express au musée Estève.

Le musée Estève propose plusieurs formats de visites commentées avec un guide conférencier les samedis 2 mai et 6 juin à 14h30. En complément, une visite express Estève face à Cézanne est programmée vendredi 24 avril à 12h30. Les visites commentées sont payantes (7 € 5 € tarif réduit, incluant l’entrée), la visite express est gratuite sans inscription. 7 .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38

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English :

Go behind the scenes of artistic creation with guided and express tours of the Musée Estève.

L’événement Visite Commentée de l’Exposition Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES