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Visite commentée de l’exposition focus Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs, Château musées, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Château musées · Blois

Visite commentée de l’exposition focus Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs, Château musées, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château musées
Adresse
6 Place du Château, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite commentée de l’exposition focus Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs 19 et 20 septembre Château musées Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A la découverte de l’exposition focus sur les collections asiatiques du château royal de Blois, Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs. Cette invitation à explorer les dons et legs de quatre collectionneurs passionnés est l’occasion d’explorer la richesse des objets provenant d’Asie de l’Est.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]
A la découverte de l’exposition focus sur les collections asiatiques du château royal de Blois, Reflets du lointain, l’Asie rêvée des collectionneurs.

©Château royal de Blois – F. Laugini

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