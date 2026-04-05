Visite commentée des Archives Municipales de Blois, Archives de Blois, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Archives de Blois · Blois
Informations pratiques
Visite commentée des Archives Municipales de Blois 19 et 20 septembre Archives de Blois Loir-et-Cher
Nombre de places limité à 10 personnes par groupe. Non adapté aux personnes en situation de handicap.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite guidée du service mutualisé des Archives de la Ville de Blois, d’Agglopolys et du CIAS du Blaisois avec historique des lieux, du service, présentation des missions, de documents d’archives et visite des magasins 1 et 2.
Archives de Blois 9 Place Saint-Louis, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254445221 https://archives.blois.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@blois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 44 52 21 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 44 50 85 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 44 67 59 »}]
Visite guidée du service mutualisé des Archives de la Ville de Blois, d’Agglopolys et du CIAS du Blaisois avec historique des lieux.
© Service mutualisé des Archives VDB, CAB, CIAS du Blaisois.
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