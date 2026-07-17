Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Temple d'Auguste et de Livie · Vienne
Informations pratiques
Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie 19 et 20 septembre Temple d’Auguste et de Livie Isère
Gratuit. Réservation obligatoire; Nombre de participants limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Une visite guidée avec un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé.
Temple d’Auguste et de Livie 2 Pl. du Palais Charles de Gaulle, 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]
Une visite guidée avec un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé.
©Service Animation du patrimoine
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