Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne

Informations pratiques

Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie 19 et 20 septembre Temple d’Auguste et de Livie Isère

Gratuit. Réservation obligatoire; Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une visite guidée avec un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé.

Temple d’Auguste et de Livie 2 Pl. du Palais Charles de Gaulle, 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]

Une visite guidée avec un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé.

©Service Animation du patrimoine