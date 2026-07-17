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Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne

samedi 19 septembre 2026 · Temple d'Auguste et de Livie · Vienne

Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie, Temple d’Auguste et de Livie, Vienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple d'Auguste et de Livie
Adresse
2 Pl. du Palais Charles de Gaulle, 38200 Vienne
Ville
38200 Vienne
Département
Isère
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire; Nombre de participants limité.

Visite commentée du Temple d’Auguste et de Livie 19 et 20 septembre Temple d’Auguste et de Livie Isère

Gratuit. Réservation obligatoire; Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une visite guidée avec un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé.

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Une visite guidée avec un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé.

©Service Animation du patrimoine

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