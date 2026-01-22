Visite commentée et démonstration de fonderie autour de l’exposition Marc Petit D’une rive à l’autre Cahors
Visite commentée et démonstration de fonderie autour de l’exposition Marc Petit D’une rive à l’autre Cahors samedi 20 juin 2026.
Cahors
Visite commentée et démonstration de fonderie autour de l’exposition Marc Petit D’une rive à l’autre
Rue Daurade Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A l'occasion de l'exposition en plein air de Marc Petit D'une rive à l'autre, venez assister à une visite commentée en compagnie de l'artiste, puis une démonstration de fonderie autour du bronze.
A l'occasion de l'exposition en plein air de Marc Petit D'une rive à l'autre, venez assister à une visite commentée en compagnie de l'artiste, puis une démonstration de fonderie autour du bronze.
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Rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91
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English :
On the occasion of Marc Petit's open-air exhibition D'une rive à l'autre, come and enjoy a guided tour with the artist, followed by a bronze casting demonstration.
This is a unique opportunity to discover Marc Petit's work
L’événement Visite commentée et démonstration de fonderie autour de l’exposition Marc Petit D’une rive à l’autre Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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