Cahors

Visite commentée et démonstration de fonderie autour de l’exposition Marc Petit D’une rive à l’autre

Rue Daurade Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l'occasion de l'exposition en plein air de Marc Petit D'une rive à l'autre, venez assister à une visite commentée en compagnie de l'artiste, puis une démonstration de fonderie autour du bronze.

A l'occasion de l'exposition en plein air de Marc Petit D'une rive à l'autre, venez assister à une visite commentée en compagnie de l'artiste, puis une démonstration de fonderie autour du bronze.

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Rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

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English :

On the occasion of Marc Petit's open-air exhibition D'une rive à l'autre, come and enjoy a guided tour with the artist, followed by a bronze casting demonstration.

This is a unique opportunity to discover Marc Petit's work

L’événement Visite commentée et démonstration de fonderie autour de l’exposition Marc Petit D’une rive à l’autre Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot