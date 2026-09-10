Visite-conférence : la défense passive et les dispositifs de protection des civils pendant la Seconde Guerre mondiale, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire · Blois

Informations pratiques

Visite-conférence : la défense passive et les dispositifs de protection des civils pendant la Seconde Guerre mondiale Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Parcours de visite incluant une présentation du CRDM, une conférence sur la défense passive et les dispositifs de protection des civils pendant la Seconde Guerre mondiale à Blois. Yvan Boukef, assistant de conservation au château royal de Blois, présentera l’abri anti-bombardement situé au CRDM et celui du château, avec lequel il fut raccordé en 1942.

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 place Victor-Hugo 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://Blois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 44 67 50 »}] Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous pour une dernière bataille, celle contre l’oubli. À travers diverses archives et objets d’époque, parfois légués par des personnes déportées et résistantes (armes, uniformes, photographies, etc.), le musée continue d’évoquer l’engagement, le courage et l’espoir des habitantes et habitants du Loir-et-Cher.

La défense passive et les dispositifs de protection des civils pendant la Seconde Guerre mondiale à Blois

© CRDM