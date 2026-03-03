Visite contée mais où sont les oiseaux Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite contée mais où sont les oiseaux Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Et ajouter le prix d’entrée au Musée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 10:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Rouge-gorge se sent très seul, il faut l’aider à trouver de la compagnie !

Conçue pour le plus jeune public, cette visite contée incite les enfants à chercher les oiseaux présents dans de nombreuses œuvres du musée.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 pascale.chambon@mairie-valence.fr

English :

Rouge-gorge is feeling very lonely, and needs help to find some company!

Designed for younger visitors, this storytelling tour encourages children to look for the birds in many of the museum’s works.

