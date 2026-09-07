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Visite de la cabine de projection du cinéma Les Lobis, Cinéma Les Lobis, Blois

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Les Lobis · Blois

Visite de la cabine de projection du cinéma Les Lobis, Cinéma Les Lobis, Blois

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Les Lobis
Adresse
12 Avenue du Maréchal Maunoury, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Limité à 6 personnes maximum par session

Visite de la cabine de projection du cinéma Les Lobis Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30 Cinéma Les Lobis Loir-et-Cher

Limité à 6 personnes maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:50:00+02:00

Découvrez les coulisses du cinéma en visitant la cabine de projection, véritable cœur technique des séances, qui a beaucoup évolué.

Cinéma Les Lobis 12 Avenue du Maréchal Maunoury, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254743322 https://blois-les-lobis.cap-cine.fr [{« type »: « email », « value »: « directionlobis@cap-cine.fr »}] Les Lobis est un cinéma d’art et d’essai, implanté dans le centre-ville de Blois. En parallèle de la diffusion de films, il organise plus de soixante-dix événements par an : rencontres avec des artistes de la réalisation et de la comédie, rencontres avec des associations locales autour de films à sujet, avant-premières et soirées thématiques, concerts de jazz, expositions photos ou ciné-débats, pendant les grands festivals blésois. Parking à proximité.
Découvrez les coulisses du cinéma en visitant la cabine de projection, véritable cœur technique des séances, qui a beaucoup évolué.

© Les Acacias distribution

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