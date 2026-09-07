Visite de la cabine de projection du cinéma Les Lobis, Cinéma Les Lobis, Blois
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Les Lobis · Blois
Informations pratiques
Visite de la cabine de projection du cinéma Les Lobis Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30 Cinéma Les Lobis Loir-et-Cher
Limité à 6 personnes maximum par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:50:00+02:00
Découvrez les coulisses du cinéma en visitant la cabine de projection, véritable cœur technique des séances, qui a beaucoup évolué.
Cinéma Les Lobis 12 Avenue du Maréchal Maunoury, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254743322 https://blois-les-lobis.cap-cine.fr [{« type »: « email », « value »: « directionlobis@cap-cine.fr »}] Les Lobis est un cinéma d’art et d’essai, implanté dans le centre-ville de Blois. En parallèle de la diffusion de films, il organise plus de soixante-dix événements par an : rencontres avec des artistes de la réalisation et de la comédie, rencontres avec des associations locales autour de films à sujet, avant-premières et soirées thématiques, concerts de jazz, expositions photos ou ciné-débats, pendant les grands festivals blésois. Parking à proximité.
Découvrez les coulisses du cinéma en visitant la cabine de projection, véritable cœur technique des séances, qui a beaucoup évolué.
© Les Acacias distribution
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