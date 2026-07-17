Visite « De la cave au grenier », MUDO-Musée de l’Oise, Beauvais

Informations pratiques

Visite « De la cave au grenier » 19 et 20 septembre MUDO-Musée de l’Oise Oise

Jauge limitée, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagnés par une médiatrice du musée, (re)découvrez l’histoire du palais épiscopal depuis les caves jusqu’à la charpente.

Durée : 1 heure | À partir de 7 ans | Réservation obligatoire

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

MUDO-Musée de l’Oise 1 Rue du Musée, 60000 Beauvais, France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33344104050 http://mudo.oise.fr [{« type »: « email », « value »: « mediation@mudo.oise.fr »}] Ancien palais épiscopal, résidence des évêques de Beauvais, comtes de la ville et pairs de France, cet ensemble architectural a été édifié au pied de la cathédrale de Beauvais au XIIe siècle par Henri de France. Au XIVe siècle, pour affirmer son autorité suite à une émeute des habitants de la ville, l’évêque Simon de Clermont-Nesle fait ériger une entrée fortifiée munie de 2 tours. Deux siècles plus tard, le logis principal est reconstruit par l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam dans un esprit Renaissance. Après la Révolution, le palais reçoit plusieurs affectations : préfecture en 1800, de nouveau évêché en 1822, puis Palais de justice en 1846. En 1973, l’administration judiciaire quitte le palais et laisse la place aux collections du musée. En transports en commun : La gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée en traversant le centre-ville (lignes Paris/Beauvais et Le Tréport/Beauvais). Depuis l’aéroport, la ligne de bus 6 permet de rejoindre le centre-ville, à 5 minutes à pied du musée. En voiture : Par l’A16, à 50 minutes d’Amiens et 1h15 de Paris. Par la N31, à 1h30 de Rouen. Parkings gratuits et payants à proximité.

Accompagnés par une médiatrice du musée, (re)découvrez l’histoire du palais épiscopal depuis les caves jusqu’à la charpente.

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