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Visite de la Comédie de Valence Les Journées européennes du patrimoine Place Charles Huguenel Valence

dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles Huguenel · Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Charles Huguenel
Adresse
La Comédie de Valence
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visite de la Comédie de Valence Les Journées européennes du patrimoine

Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La Comédie de Valence participe aux Journées européennes du patrimoine et vous ouvre ses portes.
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Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Comédie de Valence is taking part in the European Heritage Days and is opening its doors to you.

L’événement Visite de la Comédie de Valence Les Journées européennes du patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme

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