Visite de la Comédie de Valence Les Journées européennes du patrimoine Place Charles Huguenel Valence

Informations pratiques

Valence

Visite de la Comédie de Valence Les Journées européennes du patrimoine

Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Comédie de Valence participe aux Journées européennes du patrimoine et vous ouvre ses portes.

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Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Comédie de Valence is taking part in the European Heritage Days and is opening its doors to you.

L’événement Visite de la Comédie de Valence Les Journées européennes du patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme