Visite de la tour du collège des Jésuites, Collège Gambetta, Cahors

Informations pratiques

Visite de la tour du collège des Jésuites Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Limitée à 6 personnes toutes les 30mn. Inscription sur place le jour même. Enfants accompagnés. Escalier facile mais étroit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Symbole de puissance, visible depuis tous les points d’arrivée sur la ville, la tour du collège des Jésuites offre depuis son sommet une vue remarquable à 360° sur Cahors et ses environs.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

Symbole de puissance, visible depuis tous les points d’arrivée sur la ville, la tour du collège des Jésuites offre depuis son sommet une vue remarquable à 360° sur Cahors et ses environs.

© Amicale des Anciens élèves du lycée et du collège Gambetta