Visite de l’église Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph, Blois

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Eglise Saint-Joseph Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite d’une église du XXᵉ siècle.

Eglise Saint-Joseph Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 51 50 50 Patrimoine religieux du XXe siècle. Nombreux vitraux, fresque de stuc marbre (scagliola). Parkings et arrêts de bus à proximité; accès PMR

Visite d’une église du XXᵉ siècle

©Marie-Annick PELLÉ