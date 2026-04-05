AGENDA · Blois
Visite de l’église Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Joseph · Blois
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Eglise Saint-Joseph Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite d’une église du XXᵉ siècle.
Eglise Saint-Joseph Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 51 50 50 Patrimoine religieux du XXe siècle. Nombreux vitraux, fresque de stuc marbre (scagliola). Parkings et arrêts de bus à proximité; accès PMR
Visite d’une église du XXᵉ siècle
©Marie-Annick PELLÉ
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