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Visite de l’église Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Joseph · Blois

Visite de l’église Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Joseph
Adresse
Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite de l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Eglise Saint-Joseph Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite d’une église du XXᵉ siècle.

Eglise Saint-Joseph Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 51 50 50 Patrimoine religieux du XXe siècle. Nombreux vitraux, fresque de stuc marbre (scagliola). Parkings et arrêts de bus à proximité; accès PMR
Visite d’une église du XXᵉ siècle

©Marie-Annick PELLÉ

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