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Visite de l’histoire du Festival d’Avignon Départ Cloître Saint-Louis Avignon

Visite de l’histoire du Festival d’Avignon Départ Cloître Saint-Louis Avignon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Départ Cloître Saint-Louis

Adresse : 20 rue du Portail Boquier

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : 10 10 10

Avignon

Visite de l’histoire du Festival d’Avignon

Départ Cloître Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier Avignon Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24

Explorez le Festival d’Avignon, ses lieux emblématiques, découvrez son histoire et ses anecdotes, le temps d’une visite guidée.
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Départ Cloître Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50 

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English :

Explore the Festival d’Avignon, its emblematic venues, its history and its anecdotes, during a guided tour.

L’événement Visite de l’histoire du Festival d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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