Visite de l’histoire du Festival d’Avignon Départ Cloître Saint-Louis Avignon
Visite de l’histoire du Festival d’Avignon Départ Cloître Saint-Louis Avignon dimanche 5 juillet 2026.
Avignon
Visite de l’histoire du Festival d’Avignon
Départ Cloître Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier Avignon Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24
Explorez le Festival d’Avignon, ses lieux emblématiques, découvrez son histoire et ses anecdotes, le temps d’une visite guidée.
.
Départ Cloître Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore the Festival d’Avignon, its emblematic venues, its history and its anecdotes, during a guided tour.
L’événement Visite de l’histoire du Festival d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Atelier un temps pour soi, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon 5 mai 2026
- JOSEPHINE BAKER – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon 6 mai 2026
- Ciné-contes, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon 6 mai 2026
- Atelier pour petites mains, Bibliothèque Saint-Chamand, Avignon 6 mai 2026
- Temps d’échange, Bibliothèque Champfleury, Avignon 6 mai 2026