Visite du jardin du Fieu, Château du Fieu, Le Puy-en-Velay
Visite du jardin du Fieu, Château du Fieu, Le Puy-en-Velay dimanche 7 juin 2026.
Visite du jardin du Fieu Dimanche 7 juin, 14h00, 16h00 Château du Fieu Haute-Loire
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Visite guidée du jardin et du parc qui offre une vue imprenable sur la ville du Puy-en-Velay. Histoire du jardin et projets en cours
Château du Fieu 15 chemin du Fieu – 43000 Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75178124
Visite guidée du jardin et du parc qui offre une vue imprenable sur la ville du Puy-en-Velay. Histoire du jardin et projets en cours
©Christelle Brindel
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