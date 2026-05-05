Visite du jardin du Fieu, Château du Fieu, Le Puy-en-Velay

Visite du jardin du Fieu Dimanche 7 juin, 14h00, 16h00 Château du Fieu Haute-Loire

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite guidée du jardin et du parc qui offre une vue imprenable sur la ville du Puy-en-Velay. Histoire du jardin et projets en cours

Château du Fieu 15 chemin du Fieu – 43000 Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75178124

Visite guidée du jardin et du parc qui offre une vue imprenable sur la ville du Puy-en-Velay. Histoire du jardin et projets en cours

©Christelle Brindel