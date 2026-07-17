Visite du palais Jacques Cœur, Palais Jacques Cœur, Bourges

Informations pratiques

Visite du palais Jacques Cœur 19 et 20 septembre Palais Jacques Cœur Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Découvrez la « gran’t maison » de Jacques Cœur : son histoire, son architecture, chef-d’oeuvre du gothique flamboyant civil. Un décor somptueux qui affiche la réussite et l’influence de son propriétaire !

Dernier accès au monument 45 min avant la fermeture.

Palais Jacques Cœur Rue Jacques Coeur, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247942 https://www.palais-jacques-coeur.fr La grand’maison de l’argentier de Charles VII, spécimen remarquable de demeure civile médiévale, fut construite de 1443 à 1450. Les maîtres d’œuvre furent peut-être Colin Le Picart (maître maçon) et Jean de Blois (maître charpentier). Le plafond peint de la chapelle a été restauré en 1869 par le peintre Denuelle. A10 depuis Paris, puis A71 direction Bourges, sortie numéro 7.

Découvrez la « gran’t maison » de Jacques Cœur : son histoire, son architecture, chef-d’œuvre du gothique flamboyant civil.

© Patrick Tournebœuf – Tendance floue Centre des monuments nationaux