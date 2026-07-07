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AGENDA · Bourges

Visite Express La Halle Saint-Bonnet Bourges

mardi 25 août 2026 · Bourges

Visite Express La Halle Saint-Bonnet Bourges

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
4-8 Boulevard de la République
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Visite Express La Halle Saint-Bonnet

4-8 Boulevard de la République Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 12:30:00
fin : 2026-08-25 13:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Les visite de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire
Dans le cadre des visites d’été de la Ville d’art et d’histoire, profitez d’une visite express consacrée à la halle Saint-Bonnet, le mardi 25 août de 12h30 à 13h. En compagnie d’un guide, partez à la découverte de ce lieu emblématique du quartier Saint-Bonnet, situé devant la halle, et apprenez-en davantage sur son histoire et son rôle dans la vie locale. Une parenthèse patrimoniale gratuite, courte et accessible, idéale pour explorer Bourges autrement sur le temps du déjeuner.   .

4-8 Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 

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English :

Summer Tours of the City of Art and History

L’événement Visite Express La Halle Saint-Bonnet Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES

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