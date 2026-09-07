Visite flash « Découverte de Blois », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite flash « Découverte de Blois » 19 et 20 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation les 19 et 20 septembre au stand Ville d’art et d’histoire, Place du Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite flash qui vous donnera les clefs de lecture de la ville depuis la place du Château.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Profitez d’une visite flash qui vous donnera les clefs de lecture de la ville depuis la place du Château.

Blois vue du ciel © Ville de Blois, Joël David