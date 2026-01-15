Visite Flash du mois de Décembre A la découverte des symboles de Noël. Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

Visite Flash du mois de Décembre A la découverte des symboles de Noël.

Place de l’Hôtel de Ville Devant la Mairie Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 12:30:00

fin : 2026-12-11 13:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Thématique de la Visite Flash du mois A la découverte des symboles de Noël . Quels mythes se cachent derrière la figure du père noël ? Pourquoi parle-t-on de bûche de Noël ? Entre Paganisme et Christianisme, venez percer les mystères de Noël !

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

Place de l’Hôtel de Ville Devant la Mairie Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

English : Visite Flash du mois de Décembre A la découverte des symboles de Noël.

L’événement Visite Flash du mois de Décembre A la découverte des symboles de Noël. Auxerre a été mis à jour le 2026-01-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)