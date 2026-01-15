Visite Flash du mois de novembre La préfecture d’Auxerre, une histoire d’évêques et de République. Place de la Préfecture Auxerre

Visite Flash du mois de novembre La préfecture d’Auxerre, une histoire d’évêques et de République.

Place de la Préfecture Devant la grille d’entrée de la préfecture Auxerre Yonne

Gratuit

Thématique de la Visite Flash du mois La préfecture d’Auxerre, une histoire d’évêques et de République . Venez découvrir la fascinante histoire architecturale de la préfecture de l’Yonne. Entre pouvoir religieux et pouvoir républicain, les bâtiments ont des choses à raconter !

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

Place de la Préfecture Devant la grille d’entrée de la préfecture Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

