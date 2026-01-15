Visite Flash du mois d’octobre La mystérieuse symbolique funéraire du Portail Saint Pierre. Sur le parvis de l’église Saint Pierre Auxerre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-10-02 12:30:00
fin : 2026-10-02 13:00:00
2026-10-02
Thématique de la Visite Flash du mois La mystérieuse symbolique funéraire du Portail Saint Pierre . Venez percer les mystères de la symbolique funéraire du passage des âmes, à travers l’analyse du portail Saint Pierre et l’évocation des différentes traditions liées à la Toussaint et au Samhain !
Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .
Sur le parvis de l'église Saint Pierre Place Saint-Pierre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Visite Flash du mois d’octobre La mystérieuse symbolique funéraire du Portail Saint Pierre.
