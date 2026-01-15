Visite Flash du mois d’octobre La mystérieuse symbolique funéraire du Portail Saint Pierre. Sur le parvis de l’église Saint Pierre Auxerre

Visite Flash du mois d’octobre La mystérieuse symbolique funéraire du Portail Saint Pierre.

Sur le parvis de l’église Saint Pierre Place Saint-Pierre Auxerre Yonne

Début : 2026-10-02 12:30:00

fin : 2026-10-02 13:00:00

2026-10-02

Thématique de la Visite Flash du mois La mystérieuse symbolique funéraire du Portail Saint Pierre . Venez percer les mystères de la symbolique funéraire du passage des âmes, à travers l’analyse du portail Saint Pierre et l’évocation des différentes traditions liées à la Toussaint et au Samhain !

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

Sur le parvis de l’église Saint Pierre Place Saint-Pierre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

