Visite guidée « Blois royale et ses fontaines », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Blois royale et ses fontaines » Dimanche 20 septembre, 10h30 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Attention, accès accidenté. Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines publiques et privées.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ?

Fontaine des élus © Ville de Blois, JP THIBAULT