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Visite guidée « Blois royale et ses fontaines », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

dimanche 20 septembre 2026 · Stand Ville d'Art et d'Histoire · Blois

Visite guidée « Blois royale et ses fontaines », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Stand Ville d'Art et d'Histoire
Adresse
Place du Château, 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Attention, accès accidenté. Réservation à partir du lundi 7 septembre

Visite guidée « Blois royale et ses fontaines » Dimanche 20 septembre, 10h30 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Attention, accès accidenté. Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines publiques et privées.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.
Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ?

Fontaine des élus © Ville de Blois, JP THIBAULT

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